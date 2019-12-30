【專家點評】古勝：中國人壽股價醞釀突破

睇番睇圖表，煤氣股價自今年8月失守250日線後反覆向下，一度跌至14.5元，從其過去的走勢可見，2013及2015年跌穿250日線之後，都要回試對上一次的底部，而眼前對上一次底就在去年10月低位約13.5元水平。到底今次會唔會見番呢啲位，不得而知，惟當其股價重上250日線，亦好大機會重上番之前的高位，目前睇喺18元水平。換言之，15元水平買入，向下穿13.5元止蝕，中長線博上番18元，唔係冇機會，但畀着筆者就傾向選擇唔使急上車，待其確認重上250日線(現處16元)，才博再衝頂，咁贏面好過買嚟坐喺度捱價。

提一提，本周二除夕只有半個交易日，周三元旦假期，相信交投會靜一點，惟1月市底偏好，可以考慮適量持貨過假期，重申穩陣起見坐啲具流通的大價股，依家未到禾雀亂飛的大升市，別過早押注二、三線股份，始終非資金主流，無謂輸機會成本等運到。

東方產經專欄作者 古勝

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