【專家點評】古勝：中國人壽股價醞釀突破
2019年12月30日 07:30
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美股起勢咁升，估值節節向上，港股相對落後，為好友進攻提供充分理由。到底追貨追咩好？老古始終認為，阿里巴巴(09988)係股膽，腳搭5G概念股如舜宇光學(02382)和金融股如友邦保險(01299)，勝在跟大市走兼具流通性，有咩事疏散起嚟都有得走！
內地A股走勢持續向好，盛傳春節前人行會降準，但老古對內銀股始終有保留，要追就追券商股同內險股。除了之前提及的中金公司(03908)之外，中信証券(06030)及海通證券(06837)都可以留意。此外，內險股中，中國人壽(02628)幅走勢圖顯示，股價正醞釀突破，可以小注一試，今浪博上23元樓上，穿20.5元止蝕。
唔少股民長揸住中華煤氣(00003)收息兼收紅股，亦好幸運地喺上半年高位18元水平沽貨獲利。依家股價落番15元水平，係咪撈貨機會？
睇番睇圖表，煤氣股價自今年8月失守250日線後反覆向下，一度跌至14.5元，從其過去的走勢可見，2013及2015年跌穿250日線之後，都要回試對上一次的底部，而眼前對上一次底就在去年10月低位約13.5元水平。到底今次會唔會見番呢啲位，不得而知，惟當其股價重上250日線，亦好大機會重上番之前的高位，目前睇喺18元水平。換言之，15元水平買入，向下穿13.5元止蝕，中長線博上番18元，唔係冇機會，但畀着筆者就傾向選擇唔使急上車，待其確認重上250日線(現處16元)，才博再衝頂，咁贏面好過買嚟坐喺度捱價。
提一提，本周二除夕只有半個交易日，周三元旦假期，相信交投會靜一點，惟1月市底偏好，可以考慮適量持貨過假期，重申穩陣起見坐啲具流通的大價股，依家未到禾雀亂飛的大升市，別過早押注二、三線股份，始終非資金主流，無謂輸機會成本等運到。
東方產經專欄作者 古勝
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