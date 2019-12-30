思爾芯上海獲注資逾3億人民幣　國微持股減至49%

投資者包括上海臨港基金、上海灝馬、上海培瀚、上海鴻霆、共青睿遠、鄒積建、候玉清及李雪。

完成後，思爾芯上海的註冊資本總額將由約829.67萬元增加至1,686.51萬元。國微控股附屬S2C Holding於思爾芯上海的股權將由100%減少至49.19%，且思爾芯上海將不再為公司的附屬。

注資款項將由思爾芯上海主要用作為現有及日後的研發項目及其他資本開支需求撥資，另將透過雲計算將其銷售渠道由硬件銷售拓展至提供驗證服務。自注資獲得的絕大部分款項將用於購買所需的IT設備，以透過雲計算提供驗證服務，而部分款項將由思爾芯上海用於潛在收購。

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