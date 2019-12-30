【市前重點睇】美匯跌穿97　英鎊企1.3樓上

●美匯指數跌至96.96，離岸人民幣(CNH)高見6.9915，港匯企7.7878，美圓兌日圓見109.45，歐元漲至1.1181，英鎊高企1.3094。金價報1,511美元。布油處68.11美元，紐油見61.71美元。道指期貨上升。

●美國10年期國債孳息率跌1.92點子，報1.8752厘。

●港股ADR指數上周五收報28,185點，跌39點。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,229點，升10點，高水4點，成交10,415張。

●紐約期油上周五收報每桶61.72美元，升4美仙或0.06%，全周計累升約2.1%，並創自9月16日以來收市新高。布蘭特期油收報每桶68.16美元，升24美仙或0.35%，全周計累升3.7%。

-俄羅斯能源部長Alexander Novak表示，OPEC+減產穩定了全球石油市場，但不會永遠持續下去。

●紐約期金上周五收報每安士1,518.1美元，升3.7美元或0.2%，創自9月24日以來收市新高，全周計累升2.45%。

●英國富時100指數上周五收報7,644點，升12點或0.17%；法國CAC指數收報6,037點，升7點或0.13%；德國DAX指數收報13,337點，升36點或0.27%。

●歐盟委員會主席萊恩表示，英國脫離歐盟的過渡期可能需要延長到2020年底以後；英國首相約翰遜正在爭取到2020年底與歐盟達成一項長期貿易協議，萊恩認為是一種樂觀想法。

●內地通過修訂《證券法》，明年3月起實行。

●港府：香港第四季經濟難逃負增長。

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