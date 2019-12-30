鐵貨：料鐵礦石市價將保持穩定
2019年12月30日 07:51
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鐵貨(01029)公布，於解決球磨機的若干運作問題後，K&S工廠目前以接近100%產能營運。然而，運輸量因乾燥裝置提升產能問題而受限。於實行緩解措施後，預期乾燥裝置不久將會提升生產比率。
據媒體報道，橫跨阿穆爾河(於中國亦稱為黑龍江)的俄羅斯及中國鐵路大橋預期於2020年底竣工，公司料該大橋可將K&S向中國客戶付運的運輸成本節省最多每噸5美元，亦可紓緩該地區的鐵路堵塞情況。除向客戶付運的時間由7至10日縮短至3至5日外，由於貨運車卡往返所需時間將有所減少，故物流效率亦應得以提高。
公司首席執行官馬嘉譽表示，由於鐵礦石遠期曲線顯示，65%鐵礦石較62%鐵礦石高出的溢價將持續上升，65%鐵礦石的未來價格似乎具較強抗跌力。K&S將把握機會發揮其優勢，為公司作出更大貢獻。
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