金斯瑞向鎮江委員會租賃3間工廠 總投資1.8億人幣

鎮江委員會將以零租金向金斯瑞提供合共20,000平方米的3間工廠，租期5年，自2021至2025年，連同於5年租期結束後按相同條件提供收購或續租該等工廠的優先權。

集團將透過江蘇金斯瑞生物科技(項目公司)將以固定資產及現金出資的形式，投資總計1.8億元人民幣，用於建設工廠、辦公大樓及其他倉儲設施，以擴大分子生物產能、細胞治療載體質粒技術的研究實驗室及多肽GMP(良好生產規範)業務。

項目公司的註冊資本將增加1,000萬美元，其中500萬美將於周一(30日)前繳足，餘下款項將於2020年12月30日前支付。該項目的建設預計將於明年上半年至2021年9月進行。

金斯瑞將獲鎮江委員會提供若干扶持政策，內容有關(其中包括)為工程及技術人員提供免租公寓。

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