【股民熱話】2020年五大投資預言　趨吉避凶有法…

明日(31日)就係除夕夜，過去呢一年，香港人過得好唔容易，還望一切烏煙瘴氣隨之過去，新年陰霾散去，展現新景象！

新年快到，大家都想知道投資市場會有咩風尚，好作部署。以下就係2020年五大投資預言，供大家參考！

【第一：美股2020年上半年有股災？】

2019年美股三大股指迭創新高，惟宜留意，雖然美國的季度GDP仍維持在逾2%水平，近日公布的11月耐用品訂單卻按月下跌2%，且美國ISM製造業採購經理人指數已連續四個月處於盛衰分界線50之下，這些領先經濟指標已預視美國經濟轉弱。1月中美是否簽訂首階段貿易協議也好，相信美股本輪升浪就會見頂，首季即使能維持在高位反覆，若聯儲局未有任何減息放水行動，而市場又意識到其實中美矛盾未解，更多的挑戰尚在後頭，必須提防美股在上半年會來一次「笨豬跳」洗白白，候下半年才會出現總統大選的政治行情升市。

【第二：中國股市將領跑全球？】

【第三：新經濟股佔恒指比重急升？】

【第四：香港樓價會再創新高？】

講到投資，除咗講「股」，當然唔少得講「樓」。香港樓價在今年下半年走勢確實轉弱了，但整體上距離高位並不太遠。當大家發現，2020年及打後幾年，房屋新供應都依舊緊絀，加上若然內地有錢入，香港上市中資企業身價亦會水漲船高，不但港股表現可以受惠，財富效應亦會托起樓價，不排除2020年住宅樓價可以繼續破頂。但補充一句，商舖市場可能會跑輸住宅樓市，一來社會不穩打擊旅遊及零售業的後遺症續現，二來消費模式轉變，網上購物日益流行，亦影響了商舖物業的價值，舖市的投資前景並不樂觀，除非內地旅客來港量再爆發式上升，惟相信以現時的香港社會條件，出現此情此景的可能性暫不見得很大。

【第五：全球地緣政治急升溫】

2020年環顧全球政治大事較多，首先是英國若落實「有協議」脫歐，須與歐盟展開貿易談判，而這個過程必然是慢長和具爭議，令英國歐盟經濟氣氛都會受到影響。另9月香港立法會選舉，11月美國總統大選。總之，有心理準備都不會是太平年，投資者在市況大好時，不要忘記風險，見好識收；在市況極差的時候，也不用過於悲觀，謹記多元化和長線價值型投資的重要。

有危有機，看似多餘廢話，實際上投資市場卻正正就是危機並存。太遠的別說，投資者注意，全球投資市場以高漲氣氛進入2020年年初，大概首季見浪頂機會頗大，何時會逆轉，筆者都沒有水晶球，反正呢次美股一旦掉頭，跌浪可能會來得急且狠，各位要自己執生了！

東方產經專欄作者 帥哥

－－－－－－