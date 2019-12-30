【專家點評】宏利：美資發掘「非中國」商品供應　馬泰菲越成贏家

在低利率環境持續下，環球央行支持經濟增長的政策空間有限。而隨着貨幣政策在正常範圍內實施的空間有限，市場焦點正逐漸趨向財政政策。至為關鍵的是，雖然亞洲各地可以放寬財政政策的空間顯著不同，但必須留意亞洲區內大部分地區仍有推行這類措施的空間。

以上轉向或許可以解釋為何各地政府在近月相繼公布財政刺激措施──包括印度和泰國下調企業稅率、印尼改革勞工法以刺激投資，以及中國為促進基建開支而加快專項債券發行的決定。

我們相信，財政政策將會是影響2020年宏觀經濟環境的關鍵因素之一。最近期的例子還有日本政府公布推出總值約2,390億美元的整體刺激方案，當中財政開支佔超過一半。是次為三年以來再次推出刺激經濟方案，以應對全球經濟增長放緩及去年第四季消費稅增加所帶來的影響。

美國及中國正陷入長期的策略性脫鈎(de-coupling)，兩國多階段貿易談判破裂仍是2020年的主要風險，特別是隨着談判焦點擴大至更複雜的議題。在中美策略分道揚鑣之際，我們相對看好環球各個風險資產類別在2020年的表現。目前所見負利率債券超過12.5萬億美元(截至2019年11月)，利率結構性偏低將成為市場持續尋找收益的最大動力之一，有關趨勢將會利好為投資者提供正面實質收益的資產類別。

綜觀亞洲地區，我們偏好受貿易摩擦影響較少的市場。隨着美國公司爭相物色中國進口商品的替代品，馬來西亞很可能在短期內被列作首選，而泰國和菲律賓緊隨其後。然而，若環球製造業和供應鏈永久撤出中國，長遠而言越南勢將成為主要受惠者，其次是馬來西亞、新加坡和印度。

展望將來，由於全球央行繼續推行寬鬆政策，風險資產波幅廣泛上升的機會或會降低。然而，我們將會注視個別資產類別的波幅和外在的市場風險。多元投資及保持靈活性一直是我們秉持的投資方針。

宏利投資管理全球宏觀策略董事總經理 Sue Trinh

－－－－－－