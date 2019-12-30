亞洲股市：日股「收爐日」跌逾百點　韓股靠穩

亞洲主要股市早段普遍下跌，其中本周僅餘一個交易日的日本股市向下走，日經225指數早段跌119點或0.5%，報23,718點。

板塊方面，原材料及能源股齊跌1%，金融股跌0.5%。個股中，三井造船及日本製鋼所跌近2%，日產汽車跌0.5%。

同為2019年最後一個交易日的韓股則靠穩，南韓首爾綜合指數升3點或0.1%，報2,207點。個股中，日進物料及Aprogen均漲逾3%，而三星電子則跌0.5%。

澳洲悉尼普通股指數跌49點或0.7%，報6,886點。板塊方面，地產及工業股皆跌1%，金融股跌0.6%。個股中，澳洲礦業挫6%，Clinveld製藥跌近3%。

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