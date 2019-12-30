新股專輯：8股同於今日招股 九毛九籌22億元
2019年12月30日 08:59
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新股趕在2019年招股，合共8間企業蜂擁而出，同於周一(2019年12月30日)開始招股！
內地連鎖餐廳九毛九國際(09922)下周三(2020年1月8日)截止認購，招股價介乎5.5至6.6港元，發售3.334億股，集資最多22億元。每手1,000股，入場費約6,666.51元，預期1月15日掛牌。
新加坡結構工程及水泥建築工程承建商CTR Holdings(01416)將於周五(2020年1月3日)截止認購，招股價介乎0.36至0.38元，發售3.5億股，集資最多1.33億元。每手10,000股，入場費約3,838.29元，預期明年1月15日掛牌。
馬來西亞物流供應商INFINITY L&T(01442)將於下周四(2020年1月9日)截止認購，招股價介乎0.28至0.34元，發售5億股，集資最多1.7億元。每手10,000股，入場費約3,434.26元，預期1月21日掛牌。
中國電視劇發行代理商新石文化(01740)將於下周三截止認購，招股價介乎0.5至0.74元，發售2.5億股，集資最多1.85億元。每手5,000股，入場費約3,737.28元，預期1月16日掛牌。
家居裝飾品生產商曠世控股(01925)將於下周一(2020年1月6日)截止認購，招股價介乎1.28至1.6元，發售1億股，集資最多1.6億元。每手2,000股，入場費約3,232.25元，預期1月16日掛牌。
國際時尚服裝品牌零售分銷商尚晉國際控股(02528)將於周五截止認購，招股價介乎1.7至2.1元，發售1億股，集資最多2.1億元。每手2,000股，入場費約4,242.32元，預期1月13日掛牌。
中國綜合廢物管理商北控城市資源(03718)將於1月8日截止認購，招股價介乎0.69至0.8元，發售9億股，集資最多7.2億元。每手4,000股，入場費約3,232.25元，預期明年1月15日掛牌。
中國綜合多媒體廣告及營銷服務商天泓文創(08500)將於下周一截止認購，招股價介乎1.38至1.98元，發售4,500萬股，集資最多8,910萬元。每手2,000股，入場費約3,999.9元，預期1月14日掛牌。
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