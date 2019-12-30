A股快報：滬綜指重上3000點　水泥及酒股領漲

滬深股市全線轉升，滬綜指重上3,000點關，最新倒升6點或0.2%，報3,011點；深成指亦升47點或0.4%，至10,281點；創業板指數則升8點或0.4%，報1,775點。

板塊方面，水泥及釀酒股領漲2.4%，金融股升0.5%。

【09:25】A股快報：三大指數偏軟 煤炭股領跌

內地股市偏軟，滬綜指低開6點或0.23%，報2,998點，失守3,000點關；深成指低開29點或0.29%，至10,203點；創業板指數低開4點或0.23%，報1,763點。

板塊方面，煤炭股領跌0.6%，金融股跌0.5%，地產股跌0.2%；而釀酒股升0.3%，水泥股領漲0.7%。

昊華能源跌停板。公司收購京東方能源股權事項存在錯誤，導致2015年虛增淨利約14億元人民幣。

聯建光電停牌，擬披露重大事項。

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