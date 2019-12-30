【專家點評】陳政深：港股今朝有酒　整固後可再突破

港股在聖誕節假後終告突破並企穩28,000點心理關口，整體大市成交雖仍處於不足750億元的水平，但以大市氣氛相對淡靜的市況而言，此成交已算有所交代。

從美股各板塊的走勢，以及資金的資產配置審視，隨着早前英國脫歐進程的障礙掃除、中美貿易角力的疑慮釋除看來，大市的不明朗因素已愈來愈少。儘管從理性上審視，中美貿易關係並非一帆風順，即使簽訂了首階段貿易協議，雙方在利益以至價值觀上的分歧仍然甚大；而在美國的角度，由於2020年為大選年，以中國為假想敵，以至顯示自己有能力有決心將之克服及解決，絕對有利選情。可以預期，爭取連任總統的特朗普及其所屬的共和黨，將不會輕易「放過」中國，中美角力仍有機會困擾投資市場。

然而，投資市場永遠是音樂椅遊戲，對現況的分析及對未來的憧憬，亦傾向「今朝有酒今朝醉」，短線會「懲罰」過分清醒者，順勢而行，往往有更大的勝算。恒指突破28,000點，中線走勢偏強，下月上旬預料仍可維持，但短線的整固壓力不小，畢竟28,300點至28,500點位置是年中的平台區，累積了不少蟹貨，需時消化，現價追入重磅指數成分股，未必有太大值博率。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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