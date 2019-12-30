和電澳洲與Vodafone夥諾基亞於當地推5G服務
2019年12月30日 09:47
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英國電訊公司Vodafone與長和集團(00001)旗下澳洲電訊公司和記電訊澳洲的合資公司，夥諾基亞(Nokia)在澳洲推出5G服務。
然而，澳洲競爭及消費者委員會今年5月時否決長和旗下澳洲電訊公司沃達豐和記澳洲(Vodafone Hutchison Australia，下稱VHA)與澳洲電訊商TPG Telecom的合併申請。目前處於法律上訴過程中。
外電報道，VHA將於明年上半年展開5G服務，諾基亞為網絡供應商。Vodafone行政總裁Iñaki Berroeta表示，諾基亞提出與公司5G目標一致的合作路線圖，並將協助公司繼續為客戶改善4G網絡。
據悉，諾基亞已打造一個測試網來展示其5G技術，而該些網站將成為Vodafone 5G網路商業服務範圍的第一個領域。
澳洲政府此前跟隨美國以國家安全為由，拒絕中國科技巨企華為參與當地5G網絡建設，並拆除該華企之前建成的3G、4G基站。
分析指出，諾基亞被西方視為華為受限制的得益者，最近的例子為新西蘭電訊商Spark New Zealand表示放棄完全依靠華為以推出5G服務的計劃，轉為與諾基亞展開5G服務計劃，並已獲新西蘭政府批准，但會將華為留在三間公司首選的設備供應商名單之一。
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