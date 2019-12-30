【專家點評】周樂樂：內地政策不確定或使市場受壓

過去一周，受《現金管理類新規》出台、修改《證券法》與2020年2.7萬億元(人民幣，下同)基金投資等消息的影響，A股市場出現明顯上下震盪，主要指數整體偏弱。申萬一級28行業中，13個上漲，14個下跌，其中，最強的5個行業是有色金屬、建築材料、綜合、化工、機械，均為周期性行業；最弱的5個行業是計算機、農林牧漁、公用事業、電子、非銀金融，多數為早前強勢板塊。從數據來看，市場偏好低估值傳統周期行業，對高估值科技股存在分歧。

市場消息方面，市場波動主要邏輯是政策不確定性。市場流動性影響最大是銀保監會和央行發布的《現金管理類產品新規》，從投資範圍、投資集中度要求、流動性、槓桿管控、估值核算和認購贖回等方面做出了規範和約束。

其中，資產投向趨緊：按照新規，只能投資現金，1年期以內銀行存款、債券回購、央行票據、同業存單，397天剩餘期限以內的債券和ABS，以及其他貨幣市場工具，禁止投資四類金融工具，包括股票、可轉債、以定期存款利率為基準利率的浮動利率債券，和信用等級在AA+以下的債券和ABS；久期管理約束增強：新規要求商業銀行、銀行理財子公司每只現金管理類產品投資組合的平均剩餘期限不得超過120天，平均剩餘存續期限不得超過240天。現金管理類產品佔合規銀行理財的八成，影響資金規模約15萬億元。

這是繼《資產新規》之後，又一個影響資金配置的重要新規。修改《證券法》正式通過，新修訂的證券法明確全面推行註冊制；降低盈利對上市的要求，將發行股票應當「具有持續盈利能力」的要求，改為「具有持續經營能力」；大幅度簡化公司債券的發行條件，取消發行審核委員會制度；提高懲罰與披露力度等。這對A股市場遊戲規則產生深遠的影響。

這兩大消息，短期對市場是利空，高估值品種面臨壓力。長期來說，利於資產管理市場與企業融資渠道的優化。

另外，央行為了解決存量貸款換錨的問題，央行發布自2020年3月1日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以LPR為定價基準加點形成，加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。原則上應於2020年8月31日前完成。這有利於降低市場融資整體利率與改善利率傳導機制。

交通部發布明年交通運輸將完成鐵路投資8,000億元，公路水路投資1.8萬億元，民航投資900億元，總規模達2.7萬億元。由於政府財政約束，大基建刺激力度難以持續，但短期增強市場對中國基建刺激的炒作預期。

綜合來說，市場正在反映國內政策新規的不確定性影響，儘管短期有利空的預期，但長遠來看利於資本市場發展。短期關注低估值品種，等待優質成長股估值回落至合理水平。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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