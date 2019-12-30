港股格局：李偉傑料5G概念股明年發圍
2019年12月30日 10:22
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，2019年剩餘時間不多，外圍未見有壞消息出現，而人民幣卻有轉強迹象，料港股不會有太大變化，預期28,000點水平有一定支持，但上升空間亦不大，大市餘下時間將在28,000至28,400點區間上落。至於明年部署方面，他認為5G概念及手機相關股份將成主要投資主題，而在5G發展下，無人駕駛車、家電相關股份亦有機會成為資金追捧對象。
日前有報道指內地全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，並放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。李認為可將城市化效益進一步擴展，對內房股有正面幫助。事實上，內房自9月以來已有不俗的銷售表現，相關利好消息料可進一步推動股價。不過，由於板塊累升已多，不妨待調整再吸納會更穩陣，大型內房或融創中國(01918)及世茂房地產(00813)可於10天線附近先下第一注。
另外，李又指，騰訊(00700)近日成為推升大市的主要動力之一，股價短短一段時間已由330港元飆高至380元樓上，且恒指已挾高至兩萬八水平，估計股價短線或先行抖氣。其他新經濟股如阿里巴巴(09988)，估值相對吸引，追落後能力相對較強，若回吐至200元水平，不妨考慮再追入。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。