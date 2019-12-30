港股格局：李偉傑料5G概念股明年發圍

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，2019年剩餘時間不多，外圍未見有壞消息出現，而人民幣卻有轉強迹象，料港股不會有太大變化，預期28,000點水平有一定支持，但上升空間亦不大，大市餘下時間將在28,000至28,400點區間上落。至於明年部署方面，他認為5G概念及手機相關股份將成主要投資主題，而在5G發展下，無人駕駛車、家電相關股份亦有機會成為資金追捧對象。

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