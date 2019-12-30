繼續踩過界！Grab夥電訊公司申請新加坡虛銀牌照

外媒報道，叫車平台Grab周一(30日)表示，將夥拍新加坡電訊公司Singtel，在當地申請虛擬銀行牌照(digital full bank)。兩家公司將組成一個財團，Grab及Singtel分別擁有60%及40%股權。目標市場將為難以獲得貸款的中小型企業。

Grab除了叫車外，亦積極擴展金融領域和餐飲外賣業務。在2016年推出電子錢包GrabPay，貸款、保險等服務一應俱全，旗下亦有外賣App「GrabFood」。

Grab Financial Group高級董事總經理Reuben Lai稱，該公司過去兩年已推出金融服務，並擴展至東南亞，下一步自然就是建立虛擬銀行。

對於電訊商Singtel，此舉亦有助其從傳統的移動營運商服務，轉移至虛擬支付等領域。

新加坡金融管理局本年中表示，將向非銀行機構發放最多5張虛擬銀行牌照。

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