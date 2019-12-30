【瑞銀推介】憧憬落實降準　留意建行招行CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：隨着早前中美表明達成首階段貿易協議，巿場憧憬對內地來年經濟會有所幫助，作為百業之母的銀行，其股價亦重拾動力。

建設銀行由8月中5.55港元的低位起步，至今呈一浪高於一浪的形態上升，進入一個延續近4個月的上升通道。12月初於6.12元亦即當時的上升通道底部覓得支持並回升，經過假期前於6.6元整固後，假期後上周五(27日)終於以大陽燭突破，創超過半年的高位。

國務院總理李克強明言會進一步研究採取降準和定向降準，以幫助小微企融資，降低其實際利率和綜合融資成本。由於央行過往慣常於周五或周末宣布減息降準，令巿場於假期後追捧內銀股。

若看好內銀股，可留意呈突破的建行，或一向強勢的招商銀行，該股近日回升至40元心理關口整固，暫未如建行般出現突破。內銀CALL輪精選：

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