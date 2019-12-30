港元拆息︰隔夜息跌至2.74厘 呈兩連跌
2019年12月30日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至2.74厘，呈兩連跌；1星期稍回至3.65厘；與樓按相關的1個月回升至2.7厘；3個月期續企2.43厘水平。
30/12/2019
隔夜 2.74357厘
1星期 3.65667厘
2星期 3.09607厘
1個月 2.70750厘
2個月 2.44875厘
3個月 2.43304厘
6個月 2.42441厘
12個月 2.43202厘
27/12/2019
隔夜 2.82250厘
1星期 3.95036厘
2星期 3.27071厘
1個月 2.69286厘
2個月 2.44554厘
3個月 2.43161厘
6個月 2.42571厘
12個月 2.43274厘
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