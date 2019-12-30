新股專輯：貴州銀行有信心提升盈利能力

貴州銀行是次開發售認購不足，該行董事會秘書周貴昌指，對認購感到滿意，由於香港資本市場發展成熟、開放、透明度高、活躍，強調該行對市場及自身發展充滿信心。

對於中國內地貸款全改掛鈎貸款市場報價利率(LPR)，周指出，LPR更符合市場規律及要求，而該行在人行公布措施前，已主動以LPR作為浮動利率參考基準。另外。該行將主動調整資產負債結構，並增加有效資產投放，同時降低融資成本，有信心能面對利差收窄的趨勢，提升盈利能力。

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