新股專輯：貴州銀行有信心提升盈利能力
2019年12月30日 11:37
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貴州省人民政府副省長譚炯(左)；貴州銀行董事長、執行董事李志明
臨近年尾，新股市場仍然熱鬧！周一(30日)有兩隻中資新股掛牌，中國地方商業銀行貴州銀行(06199)開報2.48港元，與招股價相同。
貴州銀行是次開發售認購不足，該行董事會秘書周貴昌指，對認購感到滿意，由於香港資本市場發展成熟、開放、透明度高、活躍，強調該行對市場及自身發展充滿信心。
對於中國內地貸款全改掛鈎貸款市場報價利率(LPR)，周指出，LPR更符合市場規律及要求，而該行在人行公布措施前，已主動以LPR作為浮動利率參考基準。另外。該行將主動調整資產負債結構，並增加有效資產投放，同時降低融資成本，有信心能面對利差收窄的趨勢，提升盈利能力。
中國內地A股「股王」貴州茅台(600519.SZ)為該行主要股東，被問到對方會否增持。董事長李志明回應，目前未有相關消息公布，但對方是該行重要客戶之一。
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