華爾街最佳分析員：美股恐出現一至兩成回調

美股近日牛氣沖天，惟被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、去年12月26日大升市後表明美股仍有望創新高、今年1月、5月、8月繼續唱好破頂，結果屢屢言中的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni質疑美股能否維持升勢，警告有機會出現10%至20%的回調空間。

外國傳媒報道，Yardeni認為美股破頂的勢頭或會稍作喘息，因其估值倍數已回升至甚高水平，擔心有機會出現崩潰情況。他一直預測標普500指數明年底將達至3,500點，目前則與該目標愈來愈近，速度比他預期的還要快，如市場遠比其預期更早達到3,500點，則有可能出現10%至20%的修正。

標普500指數上周五(27日)收報3,240點。

Yardeni又稱，近幾個月以來，一直為美股的升漲感到憂慮。早於11月時，他曾稱「我只是不想股市升得太快，並充滿形勢大好的氣氛，反而喜歡牛市是慢慢向上，而不是『融漲(melt-up)』。因此，目前確實有風險。」

「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人，即「牛三」的「終極一升」。

然而，自那時起，標普500指數又累升近7%，納斯達克亦漲約9%。

華爾街分析員當中，Yardeni對標普500指數的目標價仍是最高，他料2020年起企業收益將增長4%至5%，並不令人驚訝，但應足以讓市場在明年年底前達到3,500點。另認為美國到2021年都不會出現經濟衰退。

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