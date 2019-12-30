【大行報告】高盛降新鴻基地產目標價
2019年12月30日 11:52
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其中將新地2020至2022財年的每股盈利預測下調1%至3%，並相應下調其目標價至142港元，估值仍基於2020財年資產淨值折讓35%，評級維持「買入」。
另外，高盛指出，新世界發展存在利好因素，包括其生態系統協同效應好過預期、來自Victoria Dockside方面的盈利貢獻勝預期，並改善可持續現金流表現，以派高息，且有機會變現內地非核心資產，但仍具下行風險，例如內地物業銷售較預期慢，以及財務開支高於預期。
該行將新世界發展2020至2022年每股盈利預測分別下調1%、維持不變及上調3%，評級「中性」，目標價則由11.3元，調升至11.8元，此相當預測2020年每股資產淨值折讓55%。
新地最新升0.9%，至118.6元；新世界發展亦升0.7%，見10.6元。
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