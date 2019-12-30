【午市重點睇】歐元英鎊向好 金價高見1515美元

●美匯指數跌至96.78，離岸人民幣(CNH)高見6.9751，港匯企7.7888，美元兌日圓報109.14，歐元突破1.12關，英鎊升穿1.31關。金價高企1,515美元。布油漲至68.35美元，紐油撲62美元。道指期貨上升。

-獲龍湖入股，綠城服務曾飆兩成。

-溢價向中國光大配股，中華國際曾飆58%。

-新股專輯：赤子城一手中籤率僅2%，台州市水務定價4.22元。

●【即市分析】

●【專家點評】

●亞洲股市：日股「收爐日」跌逾百點，韓澳股齊偏軟。

●和電澳洲與Vodafone夥諾基亞於當地推5G服務。

●華爾街最優秀分析員警告：美股恐出現一至兩成回調。

●商務部促穩定汽車消費，擴展服務出口。

●人民幣兌每美元中間價為6.9805，較上日上調74點子，止跌回升。

-人民銀行不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣Shibor︰隔夜息升至1.2厘。

●港元拆息︰隔夜息跌至2.74厘，呈兩連跌；1個月升穿2.7厘。

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