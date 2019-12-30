【午市重點睇】歐元英鎊向好 金價高見1515美元
2019年12月30日 12:02
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●美匯指數跌至96.78，離岸人民幣(CNH)高見6.9751，港匯企7.7888，美元兌日圓報109.14，歐元突破1.12關，英鎊升穿1.31關。金價高企1,515美元。布油漲至68.35美元，紐油撲62美元。道指期貨上升。
●恒指半日漲178點或0.63%，報28,403點。 https://bit.ly/37n5lbA
-獲龍湖入股，綠城服務曾飆兩成。
-溢價向中國光大配股，中華國際曾飆58%。
-新股專輯：赤子城一手中籤率僅2%，台州市水務定價4.22元。
●【即市分析】
-中國通信服務可追落後。 https://bit.ly/2tdBJie
-敏實集團獲大行唱好可留意。 https://bit.ly/367a0OM
●【專家點評】
-古勝：中國人壽股價醞釀突破。 https://bit.ly/2Quwnaf
-陳政深：港股今朝有酒，整固後可再突破。 https://bit.ly/3575RJl
-彭偉新：濰柴動力股價可更上層樓。 https://bit.ly/36ajCIu
-宏利：美資發掘「非中國」商品供應，馬泰菲越成贏家。 https://bit.ly/2SCfJIE
-周樂樂：內地政策不確定或使市場受壓。 https://bit.ly/2snS5F8
●港股格局：李偉傑料5G概念股明年發圍。 https://bit.ly/2Zxsp4Y
●魚缸通：散戶只敢揸強勢股過年。 https://bit.ly/2QsU1Eh
●【股民熱話】2020年5大投資預言，趨吉避凶有法… https://bit.ly/37v2EFl
●【外匯點評】陳健豪：歐元或向上突破。 https://bit.ly/2MHkmNH
●亞洲股市：日股「收爐日」跌逾百點，韓澳股齊偏軟。
●和電澳洲與Vodafone夥諾基亞於當地推5G服務。
●華爾街最優秀分析員警告：美股恐出現一至兩成回調。
●A股快報：滬綜指半日升28點或0.94%，報3,033點。 https://bit.ly/3547tnb
●商務部促穩定汽車消費，擴展服務出口。
●人民幣兌每美元中間價為6.9805，較上日上調74點子，止跌回升。
-人民銀行不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息升至1.2厘。
●港元拆息︰隔夜息跌至2.74厘，呈兩連跌；1個月升穿2.7厘。
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