創建集團附屬出售河南平創新能源68%股權
2019年12月30日 12:07
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創建集團(01609)公布，間接擁有90%權益之附屬中軍凱旋汽車租賃，向平頂山市志鵬貿易出售河南平創新能源(目標公司)68%股權的權利，代價1元人民幣(下同)。
於公告日期，中軍凱旋持有目標公司90%股權及須向目標公司支付註冊資本4,500萬元。中軍凱旋僅已支付1,100萬元的註冊資本，相當於目標公司之22%股權。目標公司餘下68%股權未繳股款及將根據買賣協議出售予平頂山志鵬。平頂山志鵬須向目標公司出資1,000萬元作為註冊資本。
目標公司主要從事組裝鋰離子電池模塊及電池組業務，以及分銷相關產品業務。
交易完成後，創建集團於目標公司實際權益將由81%減至19.8%，目標公司將不再為公司附屬公司。
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