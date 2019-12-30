綠葉製藥：新藥上市申請獲納入優先審評程序

LY 03004為用於治療精神分裂症，每兩周注射一次的緩釋微球肌肉注射製劑，將簡化精神分裂症的療程。

除LY 03004外，集團尚有多個中樞神經系統在研項目，同步在中國及海外市場進行開發，其中在臨床研究階段的項目，包括LY 03003(用於帕金森病)、LY 03005(用於抑鬱症)、LY 03010(用於精神分裂症和分裂情感性障礙的治療)、LY 30410(用於中輕度阿茲海默症)及LY 03012(用於慢性疼痛 )等。

上述在研產品在中國、美國、歐洲及日本等戰略市場註冊進展良好，未來計劃在該等國家上市，並進一步擴展到全球市場。

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