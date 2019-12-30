內地貸款提早全改掛鈎LPR 大摩：消除不明朗因素
2019年12月30日 13:46
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摩根士丹利報告指出，內地貸款全面改以掛鈎LPR定價時間較預期早，或有助更快移除不明朗因素。不過，因中國信貸供應及需求仍然平均，相信未來兩年內銀為貸款重新定價的能力，將有助支持其貸款收益率，相信明年內銀定價能力將受考驗，不同銀行的表現將有更大分別，主要顯示在淨利息收益率、股本回報率及內生資本能力及市佔率等方面。
該行認為，數個原因可支持內銀貸款收益率，包括預期未來15個月按揭利率不變，LPR掛鈎貸款致貸息下降的影響不會全數自動轉嫁至銀行，並相信銀行將轉移部分貸款至定息。
大摩相信，具有較多市場導向業務及零售貸款佔比較高等因素的銀行表現將跑贏同業，相信招商銀行(03968)、平安銀行(000001.SZ)及郵儲銀行(01658)所受負面影響較少。由於在資訊科技及數據方面擁有優勢，工商銀行(01398)及建設銀行(00939)在國有銀行中之定價能力則較強。
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