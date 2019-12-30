內地貸款提早全改掛鈎LPR　大摩：消除不明朗因素

摩根士丹利報告指出，內地貸款全面改以掛鈎LPR定價時間較預期早，或有助更快移除不明朗因素。不過，因中國信貸供應及需求仍然平均，相信未來兩年內銀為貸款重新定價的能力，將有助支持其貸款收益率，相信明年內銀定價能力將受考驗，不同銀行的表現將有更大分別，主要顯示在淨利息收益率、股本回報率及內生資本能力及市佔率等方面。

該行認為，數個原因可支持內銀貸款收益率，包括預期未來15個月按揭利率不變，LPR掛鈎貸款致貸息下降的影響不會全數自動轉嫁至銀行，並相信銀行將轉移部分貸款至定息。

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