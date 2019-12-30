IMF再降香港今年GDP預測至收縮1.9%

國際貨幣基金組織(IMF)周一(30日)公布香港經濟及金融狀況評估報告總結內容，看法更悲觀！預期今年香港本地生產總值(GDP)將收縮1.9%。展望明年，在私人消費復甦的支持下，預期回復增長0.2%，但因貿易壁壘增加及全球供應鏈受影響，將拖累與貿易相關活動，中期而言，經濟復甦步伐會較以往為慢。

值得留意，IMF在本月初發表初步總結時，預期今年香港經濟收縮1.2%，明年增長1%，意味在極短時間內對下調香港經濟增長預測。

IMF在最新的報告中指，如中美貿易摩擦進一步加劇、內地經濟顯著放緩，以及額外的壁壘包括如美國可能在科技及金融領域上採取針對中國的限制措施，都可能會對香港的經濟增長構成負面影響。

本地方面，如社會政治局勢惡化，或房屋供應不足及收入不均等結構性挑戰不能適時解決，都可能進一步削弱經濟活動及對香港的長遠競爭力構成負面影響。經濟顯著放緩可能觸發樓價、實體經濟與金融業之間的惡性循環。

該組織又向港府建議，推出全面性中期財政方案以應對周期性經濟下滑，以及處理與樓市失衡、人口老化及收入不均相關的結構性挑戰，並同時確保財政可持續性，同時鼓勵考慮在中長期內推行稅務改革以增加收入及促進社會平等；並認為港府在管理開支方面，有改善預算案的規劃及執行，以及擬訂長期醫療開支策略的空間。

樓市方面，IMF認為當來自非永久性居民資金流入的系統性風險減退，便應逐步取消新住宅印花稅，並代之以其他劃一的宏觀審慎監管措施。

－－－－－－