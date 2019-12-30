內地貸款轉掛鈎LPR　分析料短期影響有限

中國央行周六(28日)表示，金融機構應自明年1月1日起所有新貸款的定價基準將轉換為貸款市場報價利率(LPR)，並自明年3月1日起，將現有浮息貸款轉掛LPR。

該行續指，根據此次調整的規則，在將存量商業個人住房按揭貸款轉掛LPR後，明年房貸利息支出將不會有變化，2021年起房貸利率將根據LPR報價浮動。

不過，全球利率水平持續走低，低利率環境或長期延續，內地LPR較大機會出現一定下行，對於減少購房者支出以及穩定住房消費構成利好。另銷售回款重要性增加，LPR改革輔以銀行額度提升，有望改善房企資金狀況。

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