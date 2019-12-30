新股專輯：尚晉國際擬未來兩年在港開2間分店

公司計劃未來兩年在香港開2間分店，范指出，由於本港租金太貴，相信租金水平不會有太大變化，故在港開店會較為審慎。

他又提到，公司在香港旅遊旺區及消費區有分店，並服務本地消費者為主，本地社會事件影響不大。他另透露，有個別業主減租，惟幅度不一。而部分商場有提供紓困措施，如推廣優惠。

公司去年租金支出佔總銷售收入約18.7%，截至今年首7個月提升至20.7%。行政總裁陳幸儀解釋，主要受經濟放緩影響收入增長低於預期，相信未來租金水平變化不大。

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