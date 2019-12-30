新股專輯：尚晉國際擬未來兩年在港開2間分店
2019年12月30日 14:01
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國際時尚服裝品牌零售分銷商尚晉國際控股(02528)周一(30日)起招股，今年首7個月純利按年倒退41.72%。董事會主席范榮庭解釋，主要受澳門高消費客流減少，但相信只屬短暫情況，很快會回復，與香港社會情況沒有大關聯。
公司計劃未來兩年在香港開2間分店，范指出，由於本港租金太貴，相信租金水平不會有太大變化，故在港開店會較為審慎。
他又提到，公司在香港旅遊旺區及消費區有分店，並服務本地消費者為主，本地社會事件影響不大。他另透露，有個別業主減租，惟幅度不一。而部分商場有提供紓困措施，如推廣優惠。
公司去年租金支出佔總銷售收入約18.7%，截至今年首7個月提升至20.7%。行政總裁陳幸儀解釋，主要受經濟放緩影響收入增長低於預期，相信未來租金水平變化不大。
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