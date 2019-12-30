以史為鑑！日圓1月普遍有得升 現在是入貨好時機？

2019年只剩下一天，總結截至12月30日止全年，日圓兌每美元僅升0.49%，表現一般；相比之下，2016至2018年分別錄得2.71%、3.65%及2.66%的升幅。不過，若以史為鑒，日圓的好日子可能即將來臨。

統計數據顯示，1月份乃日圓的「幸運月」。過去10年中，有7年日圓兌每美元皆上漲，部分策略師更預計2020年漲勢將會重演，主要原因是隨着國際貿易局勢緩和，市場對美元的避險需求下降，新一年美元料轉弱。

德意志銀行、高盛等大行早前估計，美元反覆向上10年後，2020年會跟隨全球經濟增長放緩而轉弱，而美國聯儲局維持利率不變、甚至減息，將提升投資者對高風險資產的投資意欲。美元受壓，將相對利好日圓表現。

東方匯理銀行相信，日圓將受到季節性規律支持而轉強，因美元通常會在年初弱勢，主要是全球投資者出售美元資產，以進行海外新投資。該行又預計，美元將因中國市場參與者在農曆新年假期到來前平倉而受壓。

東方匯理駐東京的外匯部門執行董事Yuji Saito稱，自2014年以來，日圓兌每美元於6年來的1月份，只有一次下跌，考慮到這點，交易員可能會想在今年底或明年初賣出美元。日圓兌每美元最新報109.14，升0.27%，每百日圓兌約7.137港元。

事實上，數周前已有分析提出，目前或許已是兌換日圓的好時機。三菱日聯銀行表示，明年日圓兌美元或每季緩慢而穩定地上升，明年底有機會達到每美元兌104日圓水平。詳細報道可瀏覽以下連結：

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