保誠：香港保險業基本面強勁　料第四季增長略勝上季

香港社會局勢不穩，影響保險公司的內地客來港投保業務。保誠行政總裁容佳明表示，無疑令多個行業受影響，保險界亦無可避免受到衝擊，然而，香港保險業基本面強勁，相信政局對保險界影響短暫，第四季保險業務增長可略勝第三季。

他指，過去十年香港亦經歷不少風波，保險界的復甦及抗逆能力強勁，儘管預期今年第四季保險業業務不會呈現大轉向，全年業績亦受影響，但市場對退休及醫療保險的結構性需求尤在，故對長遠業務增長仍感樂觀，透露現時內地客與香港客佔比差不多「一半半」。

他並透露，自願醫保計劃(VHIS)及可扣稅延期年金計劃(QDAP)申請反應理想，甚至超出預期 ，由於限僅香港居民申請，認為能夠幫助本地市場。

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