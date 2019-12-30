樓價UPDATES：維景灣畔兩月內劈價170萬

二手市況淡靜，業主擴大減幅。將軍澳維景灣畔套三房單位，兩個月內劈價170萬港元沽。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山雍景臺1座中層A室，實用面積893方呎，套兩房間隔，望城市景，以每月45,000元租出，實用呎租50.4元。

●西半山嘉兆臺1座中層B室，實用面積約971方呎，套三房間隔，外望可享開揚城市景觀，以2,150萬元易手，實用呎價約22,142元，原業主於2007年8月斥資865萬元購入，持貨約12年帳面獲利約1,285萬元，賺價約1.5倍。

●北角康澤花園A座低層3室，實用面積約625方呎，三房間隔，望開揚城市景，今年8月底開始放盤，業主原開價1,050萬元，經議價後減價90萬元或約8.6%，終以960萬元交吉形式沽出，實用呎價約15,360元，原業主於2007年8月以約327萬元購入，持貨12年，現轉手帳面獲利約633萬元，物業升值約1.9倍。

●鰂魚涌居屋康山花園12月錄首宗成交，為3座中層F室，實用面積592方呎，三房間隔，原先於已補價自由市場叫價1,000萬元，最終以961.8萬元易手，實用呎價16,247元，原業主於2013年1月以615萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利346.8萬元，單位升值56%。

●鰂魚涌太古城啟天閣中層A室，實用面積約759方呎，套三房間隔，望開揚景觀，本月初放售並叫價1,580萬元，直至近日以市價1,500萬元沽出，當中減價80萬元或約5%，實用呎價約19,763元，原業主於2003年11月以約290.1萬元購入，持貨16年轉手帳面獲利約1,209.9萬元，物業升值逾4倍。

●柴灣杏花邨11座低層7室，實用面積453方呎，兩房間隔，外區買家認為東區少有800萬元內的兩房上車大型屋苑，睇樓第二日即決定以738萬元購入自用，實用呎價16,291元，原業主於2011年以398萬元買入，持貨8年帳面獲利340萬元，單位升值85%。

●小西灣藍灣半島2座中層F室，實用面積457方呎，兩房間隔，望內園泳池景，獲同區租客以19,000元租入，實用呎租約41.6元。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔9座低層A室，實用面積約638方呎，套三房間隔，望內園景及山景，於今年10月底開始放盤，業主原開價1,120萬元，經議價後減價170萬元或約15.2%，終以950萬元交吉沽出，實用呎價約14,890元，原業主於2001年10月以約272.9萬元購入，持貨18年現轉手帳面獲利約677.1萬元，物業升值約2.5倍。

●將軍澳首都5座左翼高層A室，實用面積713方呎，套三房間隔，另設儲物房，成交價888萬元，實用呎價12,454元，原業主於2008年3月以539萬元購入，持貨11年轉手帳面獲利349萬元，單位升值65%。

●九龍灣德福花園12月至今暫錄約5宗買賣，平均實用呎價約13,352元，其中Q座低層7室，實用面積540方呎，兩房間隔，望鐵路景及街景，最初開價780萬元，現降價60萬元，獲同區換樓客以720萬元承接，實用呎價13,333元，原業主於2010年10月以338萬元買入，持貨9年易手帳面獲利382萬元，單位期內升值逾1.1倍。

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新界區

●青衣海欣花園5座低層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望內園景觀，以645萬元易主，實用呎價約13,931元，原業主於1998年10月以170.1萬元購入，持貨21年轉手帳面獲利約474.9萬元，物業升值逾2.7倍。

●屯門瓏門2座中層C室，實用面積587方呎，套三房連儲物套房間隔，享內園泳池景，以每月18,500元租出，實用呎租31.5元，新租客為家庭客，有感項目毗鄰鐵路站，加上自設商場，快速拍板租入單位，趕於新年前租樓，業主則於2012年10月以593萬元一手購入，現租出單位，租金回報約3.7厘。

●剛過去的周末元朗區錄得5宗二手買賣，其中世宙5座低層C室，實用面積430方呎，開價670萬元，議價後以648萬元沽出，實用呎價15,070元，減價22萬元或3.3%，原業主於2015年12月以496.5萬元一手買入單位，持貨約4年，帳面獲利約151.5萬元，升值約31%。

●粉嶺名都12月暫錄約3宗買賣，剛錄6座中層F室，實用面積395方呎，兩房間隔，以490萬元獲承接，實用呎價12,405元，原業主則於2008年以148萬元購入，持貨11年帳面獲利342萬元離場，單位升值約2.3倍。

●大圍盛薈1座南翼低層B室，實用面積1,038方呎，四房連套房間隔，日前以1,445萬元易手，實用呎價13,921元，原業主則於2012年以1,062萬元購入，持貨7年帳面獲利383萬元，單位升值約36%。

●馬鞍山薈朗1座高層A5室，實用面積223方呎，開放式間隔，開價約460萬元，最終以453萬元易手，實用呎價20,314元，創同類單位新高價，原業主於2016年以341萬元購入，持貨3年沽出帳面獲利約112萬元，單位升值約32.8%。

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