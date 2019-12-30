新盤混戰：Wetland Seasons Park超額認購逾12倍

胡致遠(左)及謝文娟。

新地代理總經理胡致遠稱，旗下天水圍Wetland Seasons Park收票情況理想，截至下午3時，已接獲逾3,000個認購登記，較首兩張價單合共提供的226伙，超額認購逾12倍。他指出，項目有機會周一(30日)再加推新一張價單，料最快周末展開首輪銷售，有機會設大手買家時段。

他表示，入票人士中，有一半為年輕人，當中不少為年輕情侶。而以地區劃分，新界區入票人士佔75%，當中有不少區內的分支家庭成員，而港島及九龍區則分別佔10%及15%。

新地會董事總經理謝文娟稱，該會會員購入單位可享1%樓價折扣，而入票者於讚好社交媒體，可獲贈100港元超市禮券，名額2,000個。

－－－－－－