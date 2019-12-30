【包你估唔到】2020年想發達？必睇今年5大資產贏家

相比「出出入入」或偶爾做淡，若投資者今年是正正經經「坐貨」的話，2019年絕對是不尋常地容易賺錢的一年，幾乎所有主要資產都能漲價。不過，要總結今年所得的話，要投資賺大錢，依然需要靠「冷門」項目。

美國財經媒體彭博以投資1萬美元(約7.8萬港元)為例，整理了2019年最賺錢的資產名單，發現許多項目都來自不為人知、名不經傳的角落，例如俄羅斯股市、希臘股市及債市、烏克蘭貨幣格里夫納、「人造肉」廠商，以及鈀金。

報道指出，雖然今年全球充斥着不同類型的地緣政治事件，例如貿易戰及英國脫歐等，但受到聯儲局放水等多項因素提振，各類資產仍能展現驚人的升幅。

【1、俄羅斯股市】

講到「大牛市」，相信不少人會將注意力放在美股，但原來今年升幅最勁的，絕不是美股。首先，若以美元計的總回報來看，俄羅斯股市是今年全球表現最佳的股市，該國貨幣盧布也在全球匯市表現第二，僅次於烏克蘭貨幣格里夫納，主因是油價及外匯穩定，使大宗商品商受惠，2019年初每投資1萬美元，目前回報逾1.5萬美元。

【2、希臘股市】

其次是希臘股市，在經歷10年的金融危機和國際貨幣基金組織(IMF)紓困後，希臘今年股市及債市皆出現驚人反彈，2019年初每投資1萬美元，目前回報分別逾1.4萬美元及1.2萬美元。這明顯印證了「股神」巴菲特所言：「恐慌時貪婪。」

【3、烏克蘭貨幣】

另外，在彭博追蹤的130種貨幣當中，以烏克蘭貨幣格里夫納表現最佳，作為IMF計劃的一部分，烏克蘭政府推進一籃子有利市場的改革，有助於央行減息推進經濟增長，使格里夫納今年穩定上漲，2019年初每投資1萬美元，目前回報近1.2萬美元。

【4、「人造肉」概念】

除了股、匯、債外，今年的新投資主題一定包括「人造肉」。其中，在美國上市的Beyond Meat升幅實在驚人，每投資1萬美元，回報一度近10萬美元，目前也有倍數計升幅。另一方面，由於「豬荒」，中國A股人造肉概念股也大升，中國煙台雙塔食品雖然生產有限，今年以來股價也累漲1.75倍。

【5、貴金屬「鈀金」】

最後是貴金屬，鈀金(Palladium)價格在今年大漲51%，一度站上每安士2,000美元，為今年表現最佳的貴金屬，2019年初每投資1萬美元，目前回報約1.5萬美元。有分析指出，由於汽車產業要製造更環保的引擎，導致鈀金需求大增，在供應緊張下，料價格繼續看漲。

【總結】

上述2019年5大贏家，全部都不是2018年底市場的主流預測！因此，若2020年有意賺大錢，就必須留意目前市場有何「預言」，然後把「熱門」剔除，再發掘一些少人提及的主題，下個跑贏大市的贏家就是你。

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