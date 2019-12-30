【市後重點睇】人民幣企6.98水平 道期上揚
2019年12月30日 16:12
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(Getty Images圖片)
●美匯指數反覆企96.8，離岸人民幣(CNH)處6.9811，港匯報7.7869，美元兌日圓報109.17，歐元企穩1.12關，英鎊兌美元報1.3117關。金價報每安士1,513美元。布蘭特期油及紐約期油分別報每桶68.29及61.73美元。道指期貨現升22點。
●市後關注點(香港時間)
-21:30 美國11月商品貿易赤字
-22:45 美國12月芝加哥採購經理指數(PMI)
-23:00 美國11月待完成房屋銷售
●期指結算日，恒生指數曾升見28,418點的逾5個月高位，全日漲93點或0.33%，報28,319點。https://bit.ly/37n5lbA
●新股專輯：
-8股同於周一(30日)招股，九毛九籌22億元。
-尚晉國際擬未來兩年在港開2間分店。
-寶龍商業全日炒高5.8%。
-貴州銀行有信心提升盈利能力。
●A股快報：滬綜指收漲1.1%，券商股炒上。https://bit.ly/3547tnb
●亞洲股市：日股「收爐日」跌0.7%，全年累升18%。
●【大師睇市】香港地產股可留意！https://bit.ly/2FgYnt3
●【專家點評】陳蓓敏：中國建材受惠水泥價升。https://bit.ly/36akAET
●保誠：香港保險業基本面強勁，料第四季增長略勝上季。
●內地貸款轉掛鈎LPR，分析料短期影響有限。
●國際貨幣基金組織(IMF)再降香港今年GDP預測至收縮1.9%。
●南韓工業生產按月增加0.4%。
●以史為鑑！日圓1月普遍有得升，現在是入貨好時機？https://bit.ly/35ccNEZ
●會地借出土地興建逾2,000間過渡性房屋。
●港鐵推康城12期招標，明年2月截止。
●新盤混戰：
-THE RICHMOND下月開售，全盤涉90伙。
-Wetland Seasons Park超額認購逾12倍。
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