11月香港整體出口貨值按年跌1.4%　連跌13個月

政府統計處公布，11月份香港整體出口貨值錄3,593億元，按年跌1.4%，數字是連跌13個月，預期下跌6.2%，10月是下跌9.2%。與此同時，11月整體進口貨值錄3,854億元，按年跌5.8%，預期下跌8.4%，10月是下跌11.5%。11月份錄得有形貿易逆差262億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

今年首11個月的商品整體出口貨值按年下跌4.7%。同時，商品進口貨值下跌6.9%。期內錄得有形貿易逆差3,940億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

政府發言人表示，11月份商品出口貨值的按年跌幅收窄，主要原因是輸往內地的出口因比較基數低而反彈。輸往主要先進經濟體的出口維持疲弱。

儘管內地與美國已達成第一階段貿易協議，但環球經濟增長仍有待改善，加上外圍環境仍有多項不確定因素，政府會繼續密切留意有關情況。

－－－－－－