【fb直播】年關將至　港股回吐壓力大唔大？

港股上個交易日一舉衝破二萬八關口，星期一(30日)繼續做好，最高上過28,400點嘅水平。不過近期升咁多，短線又會唔會有壓力？

內地商務部表示要進一步穩定汽車消費，並推動新能源汽車發展，汽車股有資金追捧，純粹短炒消息，抑或板塊形勢真係轉好？

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