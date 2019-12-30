【fb直播】年關將至 港股回吐壓力大唔大？
2019年12月30日 16:33
東網電視更多新聞短片
港股上個交易日一舉衝破二萬八關口，星期一(30日)繼續做好，最高上過28,400點嘅水平。不過近期升咁多，短線又會唔會有壓力？
內地商務部表示要進一步穩定汽車消費，並推動新能源汽車發展，汽車股有資金追捧，純粹短炒消息，抑或板塊形勢真係轉好？
踏入年底，新股市場繼續熱鬧，今年新股超購王－赤子城科技(09911)喺港股今年最後一個交易日上市，認購反應咁理想，抽得中嘅投資者應該要點部署？
《東網Money 18》搵嚟中國通海證券投資策略聯席董事 阮子曦大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。