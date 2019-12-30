金管局李達志：未看到香港有明顯資金流走

香港金融管理局副總裁李達志月內二度撰文，為香港資金流向解畫，強調綜合多方面的分析，並未看到香港有明顯資金流走的情況。

他指出，香港作為國際性的金融體系，金融和投資活動繁多，股票、債券、房地產交易，以至融資、借貸以及各種各樣的金融中介服務，都有大量本地和海外機構和個人參與，香港的貿易活動亦頻繁，每天都有大量資金進出香港，若只引用某一個金融板塊的投資「多了還是少了」，就斷定是否有資金流入或流出，說法是以偏概全。

對於早前有報道引述分析，指今年4至10月半年間，投資基金在香港的證券資本(portfolio capital)減少了幾十億美元，從而得出資金撤出香港的結論，他直斥有關結論不客觀、全面。

市場亦有評論將某一個經濟體一段時間内的存款增長，當成全部來自香港外流資金，他指這做法亦太粗疏，因爲很多時候香港的存款在同期亦有所增長。

他表示，資金進出香港情況，可於港元匯率及銀行體系總結餘這兩項數據反映，當大量資金調離港元體系，港元需求會減少，令港匯轉弱，甚至觸發每美元兌7.85港元的弱方兌換保證。

不過，該局自今年4月以來未有需要在弱方兌換保證買入港元，銀行體系總結餘維持在大約540億港元。而港元匯率過去幾個月更逐漸轉強，從8、9月的7.84水平，逐漸升至一、兩個月前的7.82至7.83，近兩、三個星期再上升至7.78至7.79水平，明顯不是資金流出港元體系的現象。

此外，他指，假如出現大量資金淨額外流，銀行存款的數字必定會減少，香港銀行體系近月的存款保持平穩，2019年首10個月港元存款增加了3%，美元存款增加了1.8%，整體存款增加了2.6%，市場毋須過分解讀個別月份的輕微數字變化。

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