資料顯示，該公司截至今年9月底止上半年度錄得股東應佔虧損5.07億港元，按年擴大15%，並為連續6年半虧損，累蝕逾82億港元。

南岸中期報告又指，在澳門路環經營的十三酒店自2018年8月獲得酒店牌照以來，一直專注於重新定位為非博彩的業務及營運模式。

按該公司11月底公布的中期業績報告，截至今年9月底止上半年其酒店分部虧損約為5.08億港元。南岸在當時的業績報告內解釋，期內公司整體錄得虧損主要由於酒店分部的融資成本、折舊及攤銷費用以及酒店營運成本增加所致。

於今年9月底，該公司酒店分部錄得資產約41.74億港元，其中包括土地成本、酒店物業以及十三酒店的裝置、家具及設備（包括已付訂金）。可是該分部亦錄得負債約57.62億港元，包括已經發行可換股債券的負債部分以及融資以作酒店發展及營運的借款。

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