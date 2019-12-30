【備戰失業潮】AEON信貸財務憂今季資產質素加速惡化

集團表示，由於中美貿易戰正在進行，香港亦持續在社會動盪局面及相關經濟不穩定因素下，逆向地影響入境旅遊業及本地消費，第3季信貸環境明顯受到影響。雖在此經營環境下，集團首9個月的信用卡購物簽帳銷售額仍比去年同期增長1.4%。於此期間，集團繼續部署以增強信用卡優惠及善用新科技的策略，為客戶提供優質的服務體驗，包括推出全新手機應用程式功能，如網上私人貸款及透過轉數快提供方便的現金預支轉帳。

新信用卡及貸款系統項目下的收單業務已投入服務，並透過安裝新的終端機於指定特約商戶，為他們的顧客提供靈活的付款方式。

展望未來，失業率於第3季反映上升趨勢，中美貿易戰及香港社會動盪問題仍未完全解決，必然對經濟帶來負面影響。集團將密切關注事態發展，並於需要時加強採取相應的預防措施，對應較高信貸風險，尤其當失業率持續上升而可能於第4季加速資產質素的惡化。

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