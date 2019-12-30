投資及旅遊注意！泰銖匯價升穿30關　6年首見

美元近日持續疲弱，令一眾非美元貨幣上揚。當中，泰銖周一(30日)於尾市升穿30兌每美元關口，2013年以來首次，急升0.93%至29.879；每港元跌至最低3.8379泰銖。

Bank of Ayudhya市場分析員指，泰銖上試30.14至30.15後觸發止蝕盤，並相信基於年底市況淡靜，今次推高泰銖所需資金不多。他預期，泰銖明年繼續向上，惟升勢將放緩，或只有1至2%升幅，主要是泰銖的有效匯率相對其合理價值經已昂貴，加上入口增加勢令泰國的經常帳盈餘收窄。

另邊廂，日圓亦有轉強之勢，周一高見109.07兌每美元，升0.34%，每百日圓升至最高7.4125港元。

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