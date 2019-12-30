AEON信貸財務旗下瀋陽業務申請清盤

AMFSY唯一股東於今年12月30日通過批准AMFSY將根據中國法律，以自願性清盤方式進行清盤。

AMFSY是AEON信貸財務全資擁有的附屬公司，主要於中國遼寧省瀋陽市內從事小額貸款業務。由於AMFSY自其成立以來一直持續虧損，並且在可預見的將來，仍未有合理的方法或有任何實質改善其財務表現或營運狀況機會，AMFSY很可能仍然無限期地無法產生足夠的收入，來支付其營運費用或其他負債。

隨着公司設於中國的其他附屬公司繼續於中國其他地區營運小額貸款業務，並有較好的業務關係網絡，AMFSY的持續存在或許對集團就中國商機而言，是非必要或非有利的。董事會認為，自願清盤乃符合公司及整體股東最佳利益。

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