【外遊貴晒】日、韓、泰貨幣齊升值　最唔抵玩係...

2019年只剩下一天，若有計劃在2020年初去短線旅行，或許是捱貴匯價了，可能相當於一餐飯的價錢！隨着美元近期轉弱，港人熱門旅遊地日本、南韓、泰國貨幣均有不同程度的升值，周一(30日)更「變本加厲」，當中尤以泰銖為甚。

【日圓1月七成機會升】

2019年只剩下一天，日圓周一(30日)高見109.07兌每美元，升0.34%，每百日圓升至最高7.4125港元，為12月12日以來最強。總結截至12月30日止全年，日圓兌每美元僅升0.49%，表現一般；相比之下，2016至2018年分別錄得2.71%、3.65%及2.66%的升幅。不過，若以史為鑒，日圓的好日子可能即將來臨，要兌換日圓去旅行宜趁早。

統計數據顯示，1月份乃日圓的「幸運月」。過去10年中，有7年日圓兌每美元皆上漲，部分策略師更預計2020年漲勢將會重演，主要原因是隨着國際貿易局勢緩和，市場對美元的避險需求下降，新一年美元料轉弱。

德意志銀行、高盛等大行早前估計，美元反覆向上10年後，2020年會跟隨全球經濟增長放緩而轉弱，而美國聯儲局維持利率不變、甚至減息，將提升投資者對高風險資產的投資意欲。美元受壓，將相對利好日圓表現。

東方匯理銀行相信，日圓將受到季節性規律支持而轉強，因美元通常會在年初弱勢，主要是全球投資者出售美元資產，以進行海外新投資。該行又預計，美元將因中國市場參與者在農曆新年假期到來前平倉而受壓。

東方匯理駐東京的外匯部門執行董事Yuji Saito稱，自2014年以來，日圓兌每美元於6年來的1月份，只有一次下跌，考慮到這點，交易員可能會想在今年底或明年初賣出美元。

事實上，數周前已有分析提出，目前或許已是兌換日圓的好時機。三菱日聯銀行表示，明年日圓兌美元或每季緩慢而穩定地上升，明年底有機會達到每美元兌104日圓水平。

【泰銖6年最凌厲】

美元近日持續疲弱，令一眾非美元貨幣上揚。當中，泰銖周一(30日)於尾市升穿30兌每美元關口，2013年以來首次，急升0.93%至29.879；每港元跌至最低3.8379泰銖。

Bank of Ayudhya市場分析員指，泰銖上試30.14至30.15後觸發止蝕盤，並相信基於年底市況淡靜，今次推高泰銖所需資金不多。他預期，泰銖明年繼續向上，惟升勢將放緩，或只有1至2%升幅，主要是泰銖的有效匯率相對其合理價值經已昂貴，加上入口增加勢令泰國的經常帳盈餘收窄。

【韓圜半年最強】

韓圜受惠於中美達成首階段貿易協議，以及南韓經濟數據改善，使韓圜扭轉過去11個月的低迷頹風，成為12月表現最強的亞洲貨幣。

在美國總統特朗普於12月13日宣布，中美達成首階段貿易協議後，韓圜兌美元本月應聲上漲約1.7%，升至今年6月底以來最高。美元兌韓圜周一(30日)報1,155；每港元兌韓圜處148水平。

事實上，南韓經濟也有見底迹象，除了該國11月消費信心指數達7個月高位外，12月前20天出口跌幅亦低於11月同期，11月整體工業產值和10月相比也出現反彈，按年增0.4%。這通通有利韓圜表現，而且有望在2020年進一步反彈。

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