山東國信控股股東有變 周二復牌

控股股東股權結構變更後，山東省財政廳佔註冊資本73.91%；山東省國資委佔註冊資本18.26%；山東國惠投資有限公司佔註冊資本5.22%；山東省社會保障基金理事會佔註冊資本2.61%。

魯信集團目前持有山東國信約51.95%股權。控股股東股權結構變更完成後，魯信集團將繼續持有約51.95%股權，最終控制人仍為山東省人民政府。

該股申請周二(12月31日)上午9時正起恢復買賣。

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