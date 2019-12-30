山東國信控股股東有變 周二復牌
2019年12月30日 19:33
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山東國信(02312)公布，近日收到控股股東山東省魯信投資控股集團有限公司通知，魯信集團股權結構將於近期發生變更，註冊資本將由30億元人民幣(下同)，增至115億元，新增註冊資本將全部由山東省財政廳出資。魯信集團的控股股東將由山東省國資委變更為山東省財政廳。山東省財政廳與山東省國資委均為山東省人民政府下屬部門。
控股股東股權結構變更後，山東省財政廳佔註冊資本73.91%；山東省國資委佔註冊資本18.26%；山東國惠投資有限公司佔註冊資本5.22%；山東省社會保障基金理事會佔註冊資本2.61%。
魯信集團目前持有山東國信約51.95%股權。控股股東股權結構變更完成後，魯信集團將繼續持有約51.95%股權，最終控制人仍為山東省人民政府。
該股申請周二(12月31日)上午9時正起恢復買賣。
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