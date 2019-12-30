美圖發盈喜　料第4季賺逾1500萬人民幣

集團表示，預期全年度淨虧損按年大降主因是2018年11月30日終止了其電商業務，以及於2019年4月30日終止了其智能手機業務。

上述「經調整後的淨虧損」一詞的定義為當年的淨虧損除去某些非現金項目(例如以股份作為基礎的薪酬)和與投資相關的公允價值變動。

另外，集團表示，期間毛利和毛利率較去年同期均大幅增長，原因是在線廣告業務收入有所增長，主要由於集團將更多精力投放於通過針對國內高消費大客戶廣告主特定需求提供的全面營銷解決方案，令從每個國內大客戶廣告主獲得的平均收入有所增加。具有更多社交功能的美圖應用軟件還豐富了廣告形式，從而提高了客戶的興趣；由於拍賣算法的優化提高了eCPM(每千次廣告展示的收入)和填充率，令程序化廣告的收入也在健康增長。在線廣告在集團的所有業務領域中的毛利率預期為最高。

不過，互聯網增值服務子板塊的收入於2019年較去年同期下降，原因是來自付費訂閱(一種新引入的業務模式)的收入增長無法完全抵銷直播的收入下降，惟由於與直播相比，付費訂閱的毛利率更高，故互聯網增值服務子板塊所產生的總體毛利較去年同期大幅增長，特別是其增長率在2019年第4季度有所加快。

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