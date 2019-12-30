新股專輯：驢跡科技除夕起招股　最多籌逾7億元

該公司是次發售3.527億股股份，其中4,240萬股為舊股，集資最多7.47億元，其中8,988.8萬元為舊股套現。集資所得約50%用於製作中國及海外旅遊景區的線上電子導覽，以覆蓋更多旅遊景區；約10%用於招聘研發人才及提高公司的研發能力，以提高產品質量及研發新產品及新服務；約10%用於提升公司的品牌價值及增強公司的銷售及營銷能力；約20%用於戰略投資及收購；約10%用作營運資金及一般公司用途。

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