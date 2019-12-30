新股專輯：驢跡科技除夕起招股 最多籌逾7億元
2019年12月30日 20:01
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驢跡科技管理層
中國電子導覽服務供應商驢跡科技(01745)周二(31日)起至1月10日招股，招股價介乎1.5至2.12港元，每手2,000股，入場費約4,282.73元，預期1月17日首掛。
該公司是次發售3.527億股股份，其中4,240萬股為舊股，集資最多7.47億元，其中8,988.8萬元為舊股套現。集資所得約50%用於製作中國及海外旅遊景區的線上電子導覽，以覆蓋更多旅遊景區；約10%用於招聘研發人才及提高公司的研發能力，以提高產品質量及研發新產品及新服務；約10%用於提升公司的品牌價值及增強公司的銷售及營銷能力；約20%用於戰略投資及收購；約10%用作營運資金及一般公司用途。
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