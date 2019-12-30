新股專輯：雋思集團周二起招股　下月中首掛

左起：執行董事麥展鵬；執行董事廖淑如；創始人、執行董事、主席及行政總裁鄭穩偉；執行董事陳宏道

該公司是次發售1.33億股新股，集資最多1.92億元，所得約52.5%提高生產能力及經營靈活性；約25%將產能重新分配至鶴山及提升營運效率，完善產品組合及生產專業度；約11.7%用於提升技術能力及升級資訊科技基礎設施；約10.8%用作營運資金及其他一般企業用途。

該公司總部位於香港，並於中國內地有2個主要生產場地，分別在東莞及鶴山。產品包括桌上遊戲、賀卡、幼兒教育用品、包裝盒等，國際品牌Hallmark為其最大客戶，佔今年上半年收益45.1%，雙方合作關係達17年。

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