新盤UPDATES：2020開局新盤市場熱鬧

新界大型全新盤收票反應理想，發展商積極加推單位，預計本周末將會進行公開銷售。

●Wetland Seasons Park加推82伙

最高售價單位為別墅9地下B室花園特色戶，折實售價為1,354.88萬元；最低售價單位為第6座1樓B5單位，折實售價492.44萬元。而最高呎價單位為第6座10樓A3頂層連天台特色戶，折實呎價13,591元。最低呎價單位為第22座1樓A3單位，折實呎價10,535元。

新地代理總經理胡致遠稱，今日截至下午3時，該盤已接獲逾3,000個認購登記，項目料最快周末展開首輪銷售，有機會設大手買家時段。

他表示，入票人士中，有一半為年輕人，當中不少為年輕情侶。而以地區劃分，新界區入票人士佔75%，當中有不少區內的分支家庭成員，而港島及九龍區則分別佔10%及15%。

新地會董事總經理謝文娟稱，該會會員購入單位可享1%樓價折扣，而入票者於讚好社交媒體，可獲贈100港元超市禮券，名額2,000個。

●THE RICHMOND短期內上載樓書

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下西半山THE RICHMOND的樓書會在短期內上載，示範單位亦即將完工，預計項目將於下月開售。全盤提供90伙，間隔由開放式至兩房戶，預計關鍵日期為2021年11月30日。

此外，該項目會所以Party為設計概念，提供9項設施，包括宴會廳、BBQ派對天地、室內外健身室，以及籃球、乒乓球及拳擊設施等。

他又表示，該集團推出全港首個一條龍置業應用程式「恒基置業通」，買家可透過此程式，進行遞交意向登記、部分臨時訂金，以至預約收樓等程序。

●傲瀧花園複式大宅5706萬沽

該盤累積沽出639伙，接近全盤94%單位，連同車位銷售，共套現逾183億元。此外，自該盤推出董事長1440付款計劃以來，該集團旗下傲瀧、柏蔚山及名鑄單位連車位合共套現逾30億元。

●恆大‧珺瓏灣連天台戶呎價2.04萬 創掃管笏一房新高

屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣最新錄得一宗高價成交，成交單位為第1A座22樓D室，實用面積315方呎，連天台，屬一房間隔，新買家採用建期付款辦法以總價642.8萬元成交，實用呎價約20,400元，創掃管笏一房呎價新高。

●駿嶺薈加推11伙 下月3日發售21伙

據一手銷售資訊網資料，建滔地產旗下沙田九肚駿嶺薈加推新一張2號價單位，提供11伙，包括包括3個分層單位及8幢洋房。該盤同時上載新銷售安排，將於2020年1月3日發售21伙。

新價單維持最高17.5%折扣，折實售價介乎逾3,363.27萬至逾1.39億元，呎價約20,032至25,864元。

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