樓價UPDATES：二手市轉靜　港灣豪庭全月僅4買賣

大角咀港灣豪庭本月市況跟隨大市轉靜，至今僅錄約4宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●港灣豪庭9座低層H室兩房戶，實用面積346方呎，獲用家以664萬元購入，實用呎價19,191元。上址為原業主於2015年以約510萬元買入，期內升值約30%。

●荔枝角曼克頓山3座中低層H室，屬兩房間隔，向東南望海景，實用面積576方呎。單位以約2.55萬元放租兩個多月，吸引外區人士洽詢，議價後減價3,500元，以2.2萬元租出，實用呎租38.2元。

●將軍澳居屋茵怡花園5座高層F室，實用面積363方呎，間隔為一房，向西南及望山景。單位於今年10月放盤，原開價588萬元，最終獲區內租客於已補價自由市場以565萬元購入，實用呎價15,565元。原業主持貨9年，帳面獲利370萬元。

－－－－－－

新界區

●馬鞍山天宇海2A座高層A室，實用面積786方呎，以三房兩廳間隔，座向西北，享海景。原叫租2.6萬元，放盤1個月，終以2.4萬元租出，實用呎租30.5元。

●火炭御龍山9座低層C室，實用面積935方呎，間隔為套三房連工人房，望山景，以3萬元租出，實用呎租32.1元。若以業主2013年購入價868萬元計算，回報率約4.1厘。

－－－－－－