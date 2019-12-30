創意新勢力：港男北上賣車　衝出4億交易額

80後港人北上創業闖出一片天，香港仔林朝暉(Terence)在2014年聯合創辦的二手車交易平台「米車網」，於2018年在內地的交易額更超過4億元人民幣。近年，他將首飾與科技融合，創立珠寶電商App「搜飾盒」，希望把個人事業推上高峰。

●倣效歐美 升級二手平台

在港土生土長的Terence，大學畢業後曾任職大學、政府、和投資銀行，而五年前他放棄了在英國修讀博士的機會，毅然創業。他在芸芸歐美的創新項目中，挑選可倣效的，將其概念搬到內地或香港。當時正值內地的創業潮，香港則相對落後，因此很多傳統行業尚未升級轉型。

他發現不少歐美國家的二手車行業，即使交易量遠低於中國，仍足以支撐起數家上市公司。相比之下，當時中國二手車行業是個尚未開發的龐大市場，於是他把握商機聯合創辦二手車一站式服務平台米車網，在內地提供二手車交易服務，包括二手車交易、品質檢測、售後服務、維修、二手車貸款等。

Terence一直在內地創業，外人可能覺得他的創業道路是「From Good to Great」(從優秀到偉大)，但他第一個反應是：「我未夠好！反而，我覺得自己的創業經歷是『From Suffer to Survive』(從受傷到存活下來)。」

●內地市場大 創業門檻低

不在香港營商而選擇北上「掘金」，除了因為內地市場夠大，還由於其入場門檻較低，以及科技企業積極建立初創生態圈。不過，與此同時，內地創業市場競爭劇烈，要爭取創投基金的青睞亦不易。

米車網2014年成立後，2015年時在全國已有110家加盟店、員工超過1,000人，到2016年時他提出公司發展目標，是要在2019年全國有300間加盟分店。然而，這個目標最終未能實現，到現在只維持約105間，究竟點解呢？

事實上，早年內地空氣污染問題嚴重，限制新車發牌，部分地區的消費者只能買二手車，這加速了公司在初期高速發展。然而，當大家看到市場商機龐大，自然愈來愈多競爭對手加入，包括個別大型品牌湧入燒錢搶生意。

●轉拓車貸業務 助經銷商

他憶述，「內地有很多競爭對手，主要分為騰訊系和阿里系，背後財力資源雄厚，會大力燒錢宣傳，最誇張係對手曾在我的門店範圍內落廣告！當時有人問我有乜方法應對，我話我真係冇計。當我諗到市場上有乜商機，人哋都諗到。我開始明白到做生意要經歷好大Suffer(傷害)，跟住要諗點樣可以生存落去。」。

當時的他想到很多人懂得做汽車買賣生意，但懂得做汽車貸款的很少，因此決定拓展貸款業務。貸款的目標客戶群除了是消費者，亦為汽車經銷商提供貸款，它們可用庫存車輛作抵押，借取短期資金，解決它們短期經營周轉需要。及後公司與一間國企進行戰略合作，由對方出資、米車網負責提供技術，結果成功殺出一條血路，去年交易額超過4億元人民幣。

2018年至今，他把生意焦點轉至經營珠寶體驗電商平台「搜飾盒」，重新尋找行業痛點。就他而言，創業就是不斷試驗和學習。他對有意創業人士的忠告是：「不一定要做很Sexy(性感)的東西，不一定要做人工智能、區塊鏈等，即使看似平凡的『製造業+互聯網』概念，其實亦蘊含不少商機。」

他以自己的創業經歷為例，把傳統行業二手車和珠寶結合互聯網，已有大把空間發展。再者，香港有不少廠商，這亦是香港的優勢，若能成功幫製造業升級，「錢」途已不俗。另外，由青年創業軍主辦的第一屆《十大傑出創業青年選舉》，他是獲獎者之一。

●結合珠寶與科技 降低成本

Terence在2018年聯合創辦珠寶體驗電商平台「搜飾盒」，原因是他發現傳統珠寶行業的銷售，包括設計師、生產商、零售商、消費者，如果可以簡化流程，成本亦可降低。再者，大部分女性珠寶用戶期望擁有更多珠寶，但傳統零售商收取了高昂價錢，而量產式的做法令款式過時，缺乏個性。這令他燃起建立新零售體驗的想法。

●九個月營收650萬

搜飾盒提供一個由設計師和珠寶廠商直接到用戶的平台，並提供同價錢首飾任換（等價無限換戴）的服務。他解構：「其概念是衫褲有折舊，但若珠寶沒有損傷，價格可大致維持。日後若想轉換款式，亦可在平台上進行。」

現時這盤生意的累計融資額近1,000萬元人民幣，以實際上線約九個月計，營業收入約650萬元人民幣。

他補充，這盤生意最關鍵的核心技術，是知道首飾是真是假，他們會利用熱度儀，根據頻數，知道是否同一等級，為客戶提供舊貨換新貨服務。

－－－－－－