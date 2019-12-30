中國創新投資向高院提訴訟 告《蘋果日報》等誹謗
2019年12月30日 21:51
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壹傳媒 黎智英
由向心出任主席及行政總裁的中國創新投資(01217)公布，為維護合法權益，公司就蘋果日報有限公司、蘋果互聯網有限公司，以及蘋果日報總編輯羅偉光在互聯網上發布和傳播大量涉嫌誹謗中國創新投資從事間諜或者特務活動的虛假新聞報道，委託律師在香港高等法院提起訴訟(案件編號：HCA2424/2019)，訴訟請求包括：
1、中國創新投資因被告發布多篇誹謗及/或虛假陳述的文章而招致的損害賠償，包括專項損害賠償，以及懲罰性損害賠償
2、申請禁制令，阻止被告(不管是其自身、其僱員或代理人或其他人)進一步發布、重新發布，或者促成發布這些對中國創新投資重新造成類似誹謗和/或惡意虛假陳述的文章或類似文章
3、支付根據香港法例第4章《高等法院條例》第48條訂立的損害賠償之利息和法院認為該期間合適的利率確定的利息
4、支付中國創新投資因此訴訟產生的開支
5、其他合適的救濟
中國創新投資將於本事項有任何實質進展或遵照上市規則之其他規定另行刊發公告。
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