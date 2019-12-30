快啲學定！原來呢10%工序 機械人難以取代
2019年12月30日 21:54
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
快速時尚(Fast Fashion)向來講求快、狠、準，務求以最快速度「散貨」！最近日本服裝品牌Uniqlo母企迅銷(06288)公布，佢哋東京旗艦倉衝向全自動化，由機械人取代人手！
由於日本人口老化，勞動力不足等種種原因，佢哋東京旗艦倉其實舊年已經用機械人取代咗九成工人，其餘10%當時取代唔到嘅人力工作，你估係乜？就係摺衫！
唔好睇少摺衫步驟，由於Fast Fashion服裝款式日新月異，每款衫需要配合包裝嘅摺法都唔同，機械人要將啲衫分類亦有難度！即使電商巨頭Amazon(亞馬遜)都仍然要靠真人去完成整個選貨程序！
為咗攻破埋嗰10%人力，迅銷同日本初創企業Mujin合作，成功研發出一款有兩條臂嘅機械人可以揀啱件T恤、摺好然後包裝！
不過聽講，呢個機械人仲未係萬能，將Heattech底衫摺好入膠袋無難度，但若改為入紙袋包裝就仍有啲困難咁話。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。