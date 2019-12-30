快啲學定！原來呢10%工序　機械人難以取代

由於日本人口老化，勞動力不足等種種原因，佢哋東京旗艦倉其實舊年已經用機械人取代咗九成工人，其餘10%當時取代唔到嘅人力工作，你估係乜？就係摺衫！

唔好睇少摺衫步驟，由於Fast Fashion服裝款式日新月異，每款衫需要配合包裝嘅摺法都唔同，機械人要將啲衫分類亦有難度！即使電商巨頭Amazon(亞馬遜)都仍然要靠真人去完成整個選貨程序！

為咗攻破埋嗰10%人力，迅銷同日本初創企業Mujin合作，成功研發出一款有兩條臂嘅機械人可以揀啱件T恤、摺好然後包裝！

不過聽講，呢個機械人仲未係萬能，將Heattech底衫摺好入膠袋無難度，但若改為入紙袋包裝就仍有啲困難咁話。

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